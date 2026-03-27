◆米大リーグレッドソックス３―０レッズ（２６日・米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、敵地のレッズとの開幕戦、相手先発が左腕アボットだったこともあってベンチスタート。最後まで出番がなかった。吉田はＷＢＣで日本代表で２本塁打を放つなど、全５試合に４番で出場して１６打数６安打の打率３割７分５厘、６打点と侍ジャパンで存在感を示していた。