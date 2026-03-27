テレビアニメ『朱色の仮面』が10月より分割2クールで放送されることが発表された。放送枠は、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットにて毎週土曜午後5時30分（※一部地域を除く）となる。あわせて、キービジュアルとティザーPVが公開された。【動画】アニメ映像初解禁！公開された『朱色の仮面』ティザーPVキービジュアルは、主人公のペル、そして友となるソナ、モクの3人の強い覚悟の表情が描かれている。アニメ映像初解禁とな