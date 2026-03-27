作家・京極夏彦の異色ミステリー小説を映画化した『死ねばいいのに』が、7月3日より東京・テアトル新宿ほか全国で公開される。主演は俳優の奈緒。物語の鍵を握る人物・鹿島亜佐美（かしま・あさみ）役は伊東蒼が演じることが明らかになり、キャラクター写真とコメントが解禁された。【動画】映画『死ねばいいのに』特報本作は、人の証言をたどりながら一人の女性の実像に迫っていくミステリー。奈緒が演じるのは、“亜佐美のこ