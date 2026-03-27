テレビ朝日は27日、あさの情報番組『グッド！モーニング』のメンバーとして、現役東大院生・入江あんなが、30日の放送から加入することを発表した。【写真】『グッド！モーニング』の新体制…土日キャスト“ミス東大2025”ファイナリストとして話題になった現役東大院生・入江は、『グッド！モーニング』でキャスターに初挑戦。「父の影響で学生時代は毎朝、『グッド！モーニング』を拝見して登校するというルーティンでした」