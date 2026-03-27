テレビ朝日は27日、あさの情報番組『グッド！モーニング』の月から水曜のMC、土・日曜のセンターMCとして田原萌々アナが加入することを発表した。【写真】『グッド！モーニング』の新体制…土日キャスト田原アナは、これまで『スーパーJチャンネル』のプレゼンター＆フィールドレポーターや、『くりぃむクイズ ミラクル９』のMCとして活躍してきた入社５年目。今回、朝の番組初挑戦となる。『グッド！モーニング』加入にあたっ