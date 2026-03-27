映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が4月24日より全国公開されるのを記念し、スマートフォン向けアプリ「Pikmin Bloom（ピクミン ブルーム）」との連動イベントが開催されることが発表された。【動画】『スーパーマリオギャラクシー・ムービー』最終トレーラー本イベントは、Nianticと任天堂が共同開発した「ピクミン ブルーム」内で実施されるもの。期間中は「スーパーマリオのキーホルダー」を身につけた特別