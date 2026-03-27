２６日午後０時４５分頃、沖縄県名護市の名護湾で、東京都内の高校の男子生徒（１６）から、「ゴムボートが沖に流されて戻れなくなった」と名護海上保安署に通報があった。生物部の合宿で訪れ、ボートと泳ぎに分かれて海に出たといい、１人は泳いで陸に戻り、残り３人はボートに乗った状態で発見された。けがはなかった。周辺には波浪注意報が出されていた。同署の発表では、４人は教員と訪れていたが、教員は陸上で監視してい