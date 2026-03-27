米サンディエゴの海軍基地に停泊する海上自衛隊のイージス艦「ちょうかい」＝26日（共同）【サンディエゴ共同】米西部カリフォルニア州サンディエゴの海軍基地で26日、海上自衛隊のイージス艦「ちょうかい」の改修終了を記念する式典が開かれた。海自水上艦隊の伍賀祥裕司令官は、改修により巡航ミサイル「トマホーク」の発射能力を備えたことで反撃能力（敵基地攻撃能力）を獲得したと宣言。取材に対し、8月までに試射を実施す