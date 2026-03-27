パパとママの帰宅に対して、なぜか反応に大きな差が出てしまう大型犬。そのあまりにも正直すぎるリアクションが、思わず笑ってしまうと話題になっています。投稿は記事執筆時点で27万回再生を突破。「ドンマイｗ」「うちも同じです（笑）」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：パパが帰宅してもあまり喜ばない大型犬→ママの場合は…あからさま過ぎる『態度の違い』】 パパにはまったり…落ち着いたお出迎え