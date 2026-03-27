伊藤園の「TULLY’S COFFEE（タリーズコーヒー）」ブランドの2025年（5〜10月）販売実績は、過去最高の販売数量を記録した。「タリーズコーヒー」の2025年販売実績は5％増の1950万ケースに達した（飲料総研調べ）。これには主力のボトル缶「BARISTA’S（バリスタズ）」シリーズが牽引役となった。同シリーズの好調要因について、3月2日、取材に応じたマーケティング本部コーヒーブランドグループの相澤治ブランドマネジャ