「三隅・益田道路」が開通山陰道を構成する国道9号バイパス「三隅・益田道路」が、2026年3月28日（土）17時半に開通します。【いったん降りて】これが「三隅・益田道路」の開通ルートと変則運用です（写真と地図）三隅・益田道路は、島根県西部の日本海沿岸側を走る山陰道の新区間です。石見三隅IC（浜田市）〜遠田IC（益田市）間15.2kmを暫定2車線で結びます。通行は無料です。これにより山陰道の江津〜浜田〜益田間がつなが