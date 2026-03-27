３月６日から15日まで行われたミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会。日本代表選手団は、海外開催の冬季パラリンピックでは過去最多となる44人が出場し、銀３、銅１の計４個のメダルを獲得した。ここでは、表彰台には届かずとも限界に挑んだ選手たちの姿、現地で話題になった出来事を振り返る。手ぶらでは帰らせない！ 次世代を担うパラスキーヤーが見せた成長日本代表の岩本美歌photo by AFLO SPORTパラクロスカント