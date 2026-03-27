村上宗隆はメジャーデビュー戦で確信の一発を放った(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間3月26日、ブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」で先発出場し、9回の第4打席で、右腕のジェーク・ウッドフォードから右翼の2階席看板に当てるソロアーチを放った。【動画】豪快にメジャー1号！村上宗隆の本塁打をチェックチームは開幕戦で大量14点を奪われる展開で敗れたが、米メディア『ClutchPoints』は「その混乱の中