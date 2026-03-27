「相手の事情を丁寧に聞き、正しい情報をお伝えする」通常のビジネスシーンでは正解とされるこの対応も、激昂したお客様が相手となると、かえって火に油を注ぐ結果を招きかねません。真面目な現場スタッフが抱きがちな「私だったら事情をきちんと説明してほしい」という主観的な善意は、パニック状態にある相手にとって「否定された」「責められた」と受け取られる危険性をはらんでいます。相手をなだめようと感情の渦にやみくもに