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▼青森県（青森地方気象台・２７日５時）【津軽】くもり【下北】くもり【三八上北】くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・２７日５時）【内陸】くもり【沿岸北部】くもり【沿岸南部】くもり後時々晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・２７日５時）【東部】くもり後晴れ【西部】くもり後晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・２７日５時）【沿岸】くもり後晴れ【内陸】くもり後晴れ▼山形県（山形地方気象台・２７日５時）【村山】くもり後時々晴れ