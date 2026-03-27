▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・２７日５時）【宗谷地方】晴れ後くもり【上川地方】晴れ後くもり【留萌地方】くもり【網走地方】晴れ後くもり【北見地方】晴れ後くもり【紋別地方】晴れ後くもり【釧路地方】晴れ後くもり【根室地方】晴れ後くもり【十勝地方】くもり【胆振地方】くもり【日高地方】くもり【石狩地方】くもり【空知地方】くもり【後志地方】くもり【渡島地方】くもり【檜山地方】くもり