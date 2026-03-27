カブスがニコ・ホーナー二塁手（２８）と６年間の契約延長に合意したと、米大リーグ公式サイトのジョーダン・バスティアン記者が情報筋から得た情報として２６日（日本時間２７日ｍ）、報じた。この契約は身体検査の結果次第で正式決定となる予定で、球団は公式には認めていない。金額はまだ、報じられていない。ホーナーは、ゴールドグラブ賞を２度受賞しており、昨シーズンはリーグ２位の打率２割９分７厘をマークして、野球