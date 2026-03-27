部下が突然不機嫌になる。何気ない一言で空気が変わる。その背景には、あらかじめ共有されていない「境界線」がある。好き嫌い、言われたくないこと、してほしいこと…それらを整理することが、実は最も効率的なマネジメントである。コミュニケーション講師である筆者が女性のために作った対人メソッドを覗いてみよう。※本稿は、吉井奈々『「どうしてわかってくれないの？」がなくなる オトナ女子の言語化力』（フォレスト出版）