イランからトルコ東部ワンの駅に到着し、列車から荷物を降ろす乗客＝26日（共同）【ワン共同】米イスラエルとイランの交戦が続く中、イランから隣国トルコに出国する市民が相次いでいる。イランの首都テヘランと鉄道でつながるトルコ東部ワンの駅には26日、265人が到着。駅の警備担当者によると、交戦開始前に週2本だった列車はこの2週間、週3本になった。戦火からの避難とみられるが、多くは欧州諸国の市民権を取得しているイ