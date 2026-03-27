◆センバツ第９日▽準々決勝中京大中京― 八戸学院光星（２７日・甲子園）中京大中京は４強入りをかけて八戸学院光星（青森）と戦う。２回戦では帝京（東京）を撃破しており、東京勢を倒した大会は４度決勝進出し、２度優勝と好データもある。試合前の取材に応じた高橋源一郎監督は、２つ勝って選手の顔つきが変わってきたと明かし「最後までやり抜く、戦い抜く。そういう気持ちで前向きにチャレンジしていくことをゲーム