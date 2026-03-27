【WWE】RAW（3月23日・日本時間24日／マサチューセッツ・ボストン）【映像】リング上で起きた「まさかの光景」「お前が逮捕されたら、娘は俺が引き取ってやる」という最悪の煽りに接近禁止命令を出されているスーパースターが激昂。リング上でマネージャーをグーパン制裁し、リング上で現行犯逮捕される異常事態が発生した。報復の連鎖が止まらないセス・ロリンズと元代理人ポール・ヘイマンが対峙。ヘイマン率いる軍団との因縁