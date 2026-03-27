◇第98回全国選抜高校野球大会第9日準々決勝八戸学院光星（青森）―中京大中京（愛知）（2026年3月27日甲子園）大会9日目第1試合では、準決勝進出を懸けて5年ぶりの4強を狙う中京大中京（愛知）と、12年ぶりの4強を狙う八戸学院光星（青森）が対戦。中京大中京が勝てば5年ぶり、八戸学院光星が勝てば12年ぶりの4強となる。試合に先立ち、スタメンが発表された。先攻・中京大中京は、エース右腕・安藤歩叶（3年）が先発