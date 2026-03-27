体裁よく整えた資料、流行りの横文字を並べた発言。怒られはしないが、誰の心も動かさない。そんな「仕事をやった気になっている」自分にもやもやしていた筆者は、映画監督の長久允氏が書いた『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』を読み、ある一言に胸をえぐられるような痛みを感じた。（文／飯室 佐世子）「波風を立てない」ことの虚しさ体裁よく資料を整え、会議では流行りのビジネス用語を使って