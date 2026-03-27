「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平選手が開幕に合わせ、チームメートに腕時計をプレゼントしたことが明らかになった。セイコー社製で約６０万円とみられる腕時計をプレゼントし「開幕おめでとう３連覇へ」というメッセージも添えられていたという。テオスカー・ヘルナンデス外野手は「みんな知ってるようにショウヘイはこのチームにとって欠かせない存在。彼は本当に素晴