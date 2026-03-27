セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（30）31年前のイングランド戦、終了直前の場面。この後、ハンドでPKを与えてしまうphoto by AfloFIFAランキング４位の格上イングランドとのアウェー戦で、森保一監督率いるサッカー日本代表はどんなプレーを見せるのか。北中米ワールドカップ本番を想定した貴重な強化試合２連戦、求めるのは内容なのか、結果なのか、それとも両方か。相変わらずケガ人が多く、ベストメンバーを招集で