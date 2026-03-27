「涙が出るほど感謝していて、申し訳なくも思うほどの男性です」インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、結婚発表後、初めて公の場に姿を現した。【画像】チェ・ジュンヒ、「整形怪物と言われるけど、その通り」チェ・ジュンヒは3月26日、ソウルの東大門デザインプラザ（DDP）で開催された「ファッションコード 2026 F/W」に出席。同イベントは、2013年から年2回開催されているアジア最大規模のファッションカルチャーマーケットで、