電力会社向けの特注バージョンルノーは、新型EV『トゥインゴ』の商用車仕様を発表した。フランスの電力会社EDF向けに特別に開発されたバンタイプだ。【画像】小粋なコンパクトハッチバックがEVとして復活【ルノー・トゥインゴを詳しく見る】全24枚後部座席を取り外したことで、荷室容量は乗用車仕様の360Lから2倍以上の797Lに拡大された。荷物を隠すためのカバー付き金属製ケージが設置され、荷室はメッシュの仕切り板で運転席と