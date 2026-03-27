韓国コスメブランドrom&ndから、これまでにない光沢感を叶える新作リップオイルが登場♡さらに発売を記念した体験型ポップアップイベントも開催され、ブランドの世界観を存分に楽しめるチャンスです。見た目も気分も華やぐアイテムと、思わず写真を撮りたくなる特別空間で、この春のメイクをアップデートしてみませんか♪ 別次元のツヤを叶えるリップオイル 「ジューシーフラッシュリップオイル」