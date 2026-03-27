サッカーの2026年W杯北中米大会の欧州予選プレーオフ準決勝が26日に各地で行われ、本大会出場を目指す4組の決勝カードが決まった。決勝は31日に行われる。勝者が本大会1次リーグF組で日本の第3戦（6月25日）の対戦相手になるB組は、スウェーデンとポーランドが勝ち上がった。スウェーデンはFWギョケレシュ（アーセナル）のハットトリックでウクライナを3―1で撃破。ポーランドはFWレバンドフスキ（バルセロナ）のゴールなどで