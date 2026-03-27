パパの靴下のニオイを自ら嗅ぎ、悶絶――。そんな衝撃的な姿を見せているのは、フレンチブルドッグのアビーちゃん。Instagramに投稿された動画には、「全て知ってしまったような顔するのやめて」「面構えが違う…」「頂きに行ってるやん」など、ツッコミコメントが続出。まるで人間のような感情表現を見せるアビーちゃん。いったいどんなワンちゃんなのか、投稿主のぶるふぁみのアビーさん（＠burufami（外部サイト））に話を聞