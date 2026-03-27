「もっと違う言い方があったかも…」「あんなこと言わなけりゃよかった…」【写真】「遅れないように来てください」を言い換えると…言葉の上での失敗を後悔している方は多いのではないだろうか。そんな方は必見。今、Instagram上で大きな注目を集めているのはR:LINKs代表でアナウンサー、研修講師の釜本莉奈（かまもと・りな）さんによる"言いかえコトバ"のレクチャー動画。「遅れないように来てください」なら「余裕を持ってお越