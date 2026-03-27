「この子、自閉症かもしれない…」ママがそんな不安を抱えていた頃に撮影された3歳の男の子の動画が476万回再生され、注目を集めました。大好きな飛行機を前に、満面の笑みで見せた、男の子の『逆さバイバイ』ーー。それを見た瞬間に、“腹をくくった”というママ（@hidamari_film_）に話を聞きました。【動画】3歳長男くん、満面の笑みで『逆さバイバイ』ママが長男くんの発達に不安を感じ、検索魔になっていたのは長男くんが3