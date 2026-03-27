スカイラインが生産終了へ！次期モデルの登場はいつ？2025年5月、日産が発表した経営再建計画「Re:Nissan」において、「スカイライン」の次期モデルの登場が明言されました。1957年に登場したスカイラインは、およそ70年にわたって日産を代表するモデルとして君臨してきました。【画像】超カッコいい！ これが日産新型「スカイライン!?」です！ 画像で見る（36枚）ただ、現行モデルは2014年の登場から12年以上フルモデルチェ