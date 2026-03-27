世界7都市を巡った『ドラえもん』史上最大級のイベント「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」がついに日本初上陸！3月27日（金）から9月30日（水）の期間限定で、東京ドリームパークで開催される。『ドラえもん』の名シーンや個性豊かなキャラクターたちが、かつてない規模で一堂に集結する本展覧会は、3つの有料エリアと3つの無料エリアから成る計6エリアで構成され、まんが、アニメ、大長編、それぞれの魅力を余すことなく