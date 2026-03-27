現地３月26日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフ準決勝で、FIFAランキング35位のウェールズと同71位のボスニア・ヘルツェゴビナが対戦した。ワールドカップ欧州予選プレーオフ（２次ラウンド）は、各組２位の12か国とネーションズリーグのグループ勝者４か国が出場。パスA〜Dの４つのトーナメントに分かれ、各パスの勝者が本大会出場権を獲得する。パスAにはイタリア、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北アイ