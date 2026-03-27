エースが大一番で衝撃的な活躍を見せた。現地３月26日、北中米ワールドカップ（W杯）欧州プレーオフ・パスBの準決勝で、スウェーデンはウクライナとスペインで対戦。終盤に１点を返されるも危なげなく３−１で快勝し、２大会ぶりのW杯出場に王手をかけた。31日に行なわれる決勝では、アルバニアに２−１で逆転勝利したポーランドと相まみえる。そこでも勝てば、今夏のW杯において日本、オランダ、チュニジアがいるグループF