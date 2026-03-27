モデルでタレントのアンミカ（54）が27日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントから誕生日を祝われた事を報告した。「先日、いち早く若槻千夏ちゃん、指原莉乃ちゃんがお誕生日お祝いしてくれましたよ」と書き出したアンミカ。3人でケーキを囲む様子をアップした。「いとうあさこさん出演の山田ジャパンの舞台【9でカタがつく】を観劇後に、セルリアンでお茶した後、渋谷が一望できる、渋谷のビル内の穴場のレスト