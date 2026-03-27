人気恋愛バラエティー「あいのり」（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が２５日までにオフィシャルブログを更新。建築中の新居にサウナルームと水風呂を設置している様子を公開した。「【注文住宅】サウナ置く部屋と、水風呂設置完了！」と題して投稿。「そうそう、念願のサウナルーム！！！！」と書き出し、サウナ専門の施工会社にこれから設置してもらう予定だと明かした。サウナルームはまだだが、着々と工事は進