ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２７日、２９日に最終回を迎える同局系「アッコにおまかせ！」（日曜・前１１時４５分）を特集した。「アッコ―」は歌手の和田アキ子と俳優・峰竜太をＭＣに１９８５年１０月にスタートした情報バラエティー番組。２０２５年１１月に放送内で和田が３月末に番組を終了することを発表した。番組では過去の「アッコ―」の名場面などをＶＴＲで紹介。中には０９年