◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽準決勝（２６日）欧州プレーオフの準決勝８試合が行われ、８チームが決勝に進出した。本大会で日本と同組となるグループＦの１枠を懸けたパスＢでは、スウェーデン（ＦＩＦＡランク４１位）とポーランド（同３３位）が決勝に駒を進めた。＊＊＊スウェーデンは英プレミアリーグ・アーセナルで今季１１得点のＦＷギェケレシュがハットトリックをマークし、ウクライナに３―１で圧勝。