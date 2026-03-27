俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女・Ｋｏｋｉ，が最新のコーディネートショットを披露した。Ｋｏｋｉ，は２７日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｒａｉｎｙｄａｙ」とつづると、３枚の写真をアップ。へそ出しが目を引く、セレブな雨の日コーデを披露した。そして、「Ｔｏｐａｎｄｂａｇ」と記してルイヴィトンのアカウントを添え、「ｍｅｒｃｉｂｅａｕｃｏｕｐ（フランス語でありがとうの意）」と一言。