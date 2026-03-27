インスタグラムのフォロワー数37万人超えで、台湾プロ野球・中信兄弟の人気チアリーダー・短今（サミー）さんが2026年3月19日、自身のインスタグラムを更新。ラフなミニスカ姿を披露した。カジュアルなコーデで笑顔サミーさんは、黒いフーディーパーカーと黒いミニスカートを合わせたコーデや、椅子に座ったショットなど5枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒いパーカー、黒いミニスカートを着用。ロングヘ