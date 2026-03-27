“悪いイメージ”でスウィングすることが重要なワケ “イメージ”と“結果”のズレを埋める トッププロのスウィング＝“いいイメージ”を持っても上手くいかないなら、どうすればいいのか。 その答えは、ズバリ“悪いイメージ”でスウィングすること。 プロ野球選手が大根斬りのような変な素振りをしてから、打席に入るのを見たことがありませんか。 でも、実際に彼らがボールを打つときは、レ