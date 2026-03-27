長時間でも疲れない姿勢がアドレスの理想！ 骨を整えるだけで肩痛や腰痛もすぐに治った 人間の骨格がどういう仕組みか色々と調べましたら骨が全部で２００近くあり、一方の筋肉は５００近くもあることを知りました。同時に人間の骨格ってこれほど巧妙に、かつ繊細にできているのだなと驚嘆させられたものです。 昔の人たちは、普段の生活の中でこの数ある骨格を通して効率のいい体使いが身についていたのでしょう。ところがこれ