【ヒカルさんの“人間力”がスゴイ！】YouTubeは「視聴者とのキャッチボール」論 お互いが求めることを見極める ヒカルさんは、YouTubeでの視聴者との関係を「キャッチボールをしているよう」と表現します。 たとえば、動画の中で、ヒカルさんが誰かをイジったとしても、「これはこの人のためにやっているんだな」と、その意図を汲み取ってくれる視聴者が多くいる。そして、ヒカルさんもまた、視聴者の意図を汲