ＮＹ原油時間外軟調、トランプがイランのエネルギー施設攻撃停止を延長 東京時間07:03現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝93.55（-0.93-0.98%） トランプ米大統領がイランのエネルギー施設への攻撃停止を4月6日まで延長すると発表。