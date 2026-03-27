【英国】 GfK消費者信頼感調査（3月）09:01 予想-23.0前回-19.0（GfK消費者信頼感調査) 小売売上高（2月）16:00 予想-0.7%前回1.8%（前月比) 予想2.1%前回4.5%（前年比) 予想-1.0%前回2.0%（除自動車燃料・前月比) 予想2.7%前回5.5%（除自動車燃料・前年比) 【ブラジル】 雇用統計（2月）21:00 予想5.7%前回5.4%（失業率) 【米国】 ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）