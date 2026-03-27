米株価指数先物上昇、米がイランのエネルギー施設攻撃停止を延長 東京時間07:10現在 ダウ平均先物JUN 26月限46339.00（+109.00+0.24%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6541.50（+16.50+0.25%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23854.25（+60.00+0.25%） トランプ米大統領がイランのエネルギー施設への攻撃停止を4月6日まで延長すると発表。