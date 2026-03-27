パドレスのA.J.プレラーGM（48）が、ダルビッシュ有投手（39）がシーズン開幕を制限リスト（restrictedlist）で迎えることになった背景について説明したとAP通信が26日（日本時間27日）に報じた。プレラーGMは「ダルビッシュ有は組織やチーム、ファンのことを第一に考えている。本来であればIL（負傷者リスト）に入り、報酬を受け取るという選択もできたはずだ。しかし彼はそれを選ばなかった。リハビリ自体は続けていくが