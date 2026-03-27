アメリカのトランプ政権は建国250周年を記念して、トランプ大統領の署名が入った紙幣を発行すると発表しました。アメリカの財務省は26日、2026年のアメリカ建国250周年を記念して、トランプ大統領の署名が入った紙幣を発行すると発表しました。通常、アメリカの紙幣には財務長官と財務官の署名が印刷されますが、新たな紙幣にはトランプ大統領とベッセント財務長官の署名が入るとしています。現職大統領の署名が入るのは初めてだと